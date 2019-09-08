2019-09-08T16:52:53+03:00
Общество

Основной контингент голосующих в Псковской области – люди пожилого возраста

Уполномоченный по правам человека призвал молодежь ходить на выборы
Максим Дмитриев
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114 избирательных участков работают в Псковской области сегодня, в единый день голосования.114 избирательных участков работают в Псковской области сегодня, в единый день голосования.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам человека в Псковской области, в выступлении в информационном центре объявил, что не увидел на избирательных участках молодых людей. По его словам, основной контингент голосующих – это люди пожилого возраста.

- От вашего голоса зависит ваше будущее и будущее ваших детей, - обратился к молодежи омбудсмен. Дмитрий Шахов отметил, что отказываться от выбора глав района, которые будут работать на местах на протяжении пяти лет, просто неправильно.

Депутат Псковского областного собрания Анатолий Тиханов призвал псковичей принять активное участие в выборе депутатов. Ведь именно участием в выборах жители города определяют, кому доверить представление своих интересов в органах законодательной власти.

- Нужно обязательно принять сегодня участие в голосовании. Псковичи, живущие в округах № 2 и № 13, должны иметь свое представительство в областном Собрании депутатов и городской Думе, - сказал Анатолий Тиханов.

На данный момент известен процент явки избирателей на 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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