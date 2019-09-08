2019-09-08T19:41:37+03:00
Общество

Более 26 тысяч человек проголосовали в Псковской области к этому часу

Известны данные на 18:00 по московскому времени
Максим Дмитриев
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Результаты выборов станут известны после 20:00.Результаты выборов станут известны после 20:00.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Явка избирателей на 114 участков в Псковской области к 18 часам составила 32,29 процента. Как сообщают в информационном центре избирательной комиссии Псковской области, в выборах поучаствовали 26 тысяч 810 человек. Лидирует по-прежнему Усвятский район.

В Усвятском районе проголосовали 56,63% избирателей (2140 человек), в Бежаницком - 44,51% (4342 человека), в Дновском - 40,05 % (4065 человек), в Новоржевском - 48,90% (3368 человек), в Пустошкинском - 45,99 % (3271 человек), в Пушкиногорском - 40,98% (3068 человек).

На дополнительных выборах к 15:00 показатели явки следующие: Псковское областное собрание - 14,16 % (3637 человек), Собрание депутатов Великолукского района - 20,15% (757 человек), Собрание депутатов Соснового Бора - 26,95% (38 человек), Собрание депутатов Дновского района - 40,06% (1642 человек), Псковская гордума - 15,17 % (1499 человек).

На выборах депутатов сельских поселений: Карамышевская волость - 34,85% (1052 человека), Середкинская волость - 24,14% (792 человека).

Явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области составила 51,3%. В связи с проведением выборов главы северной столицы зафиксированы нарушения, о которых граждане сообщили на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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