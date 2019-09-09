2019-09-09T10:02:27+03:00
Общество

Прямой авиарейс из Пскова до Калининграда откроется в ближайшее время

Необходима финансовая поддержка от регионов
Алиса Солнцева
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Псковичи смогут добраться до Калининграда быстро и без пересадок.Псковичи смогут добраться до Калининграда быстро и без пересадок.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В скором времени псковичи смогут добраться до Калининграда прямым авиарейсом. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщает Информационный туристский центр Псковской области со ссылкой на авиакомпанию «СКОЛ».

Авиакомпания сообщила, что готова предоставить регулярные перевозки пассажиров по маршруту Калининград – Псков – Калининград. «Скол» обладает всеми техническими средствами для осуществления перелетов, необходима финансовая поддержка региональных властей.

На данный рейс назначат судно L-410 – многоцелевой двухмоторный самолет с 19 пассажирскими местами, предназначенный для полетов на 1500 километров. Самолет разработало конструкторское бюро чехословацкого завода Let Kunovice.

В начале августа Михаил Ведерников сообщил о том, что субсидирование рейса Псков – Сочи регионы разделят пополам. В связи с этим высвободились деньги на новый маршрут. Многие псковичи тогда высказались за открытие прямого рейса в Калининград (об этом читайте здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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