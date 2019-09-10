В Псковской области создадут Союз садоводств
К концу года в Псковской области зарегистрируют Союз садоводств. Об этом заявила директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко на пресс-конференции, посвященной деятельности псковских садоводческих некоммерческих товариществ в условиях нового профильного федерального закона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
- Сейчас наблюдается очень серьезный кризис, который поставил существования садоводств под угрозу, - отметила Анна Войченко.
Наш регион считает, что для решения проблем садоводств необходимо объединение. Союз садоводств Псковской области сможет контролировать нововведения, ходатайствовать за преобразование законодательства и коллективно решать возникающие проблемы.
19 сентября пройдет первое собрание с председателями СНТ, которые хотят стать частью Союза садоводств региона. На данный момент это 40 юридических лиц. Однако директор «Центра эффективного сельского хозяйствования и садоводства» надеется, что к концу 2021 года в Союз войдет треть СНТ области, более 100 членов.
ИСТОЧНИК KP.RU