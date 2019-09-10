Эксперты выступают против ликвидации садоводческих товариществ в Псковской области
И.о. председателя ПРОО «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева объяснила, чем опасна ликвидация юридической регистрации СНТ для садоводов. Передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков».
Во-первых, при закрытии юридического лица завершается действие договоров на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. Перед человеком встает необходимость о заключении прямого договора, что требует дополнительных затрат времени и финансов.
Во-вторых, без юридического лица невозможна приватизация земельного участка. Если садовод не произвел эту процедуру во время существования СНТ, ему придется выкупать через аукцион обхоженный участок.
- Сейчас в садоводствах мало активистов. Члены СНТ ошибочно считают, что проще ликвидироваться и присоединиться к деревне, - заметила директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко.
По статистике, в Псковской области председатели СНТ – пожилые люди, которые не успевают адаптироваться к изменениям и трудностям, помогают им также пенсионеры. А молодые не торопятся подхватить флаг в управлении товариществом.
ИСТОЧНИК KP.RU