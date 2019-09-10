2019-09-10T12:23:52+03:00
Общество

Эксперты выступают против ликвидации садоводческих товариществ в Псковской области

Они объяснили, чем опасна ликвидация СНТ
Максим ДМИТРИЕВ
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Псковичам рассказали, чем опасна ликвидация садоводческих товариществ.Псковичам рассказали, чем опасна ликвидация садоводческих товариществ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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И.о. председателя ПРОО «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева объяснила, чем опасна ликвидация юридической регистрации СНТ для садоводов. Передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Во-первых, при закрытии юридического лица завершается действие договоров на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. Перед человеком встает необходимость о заключении прямого договора, что требует дополнительных затрат времени и финансов.

Во-вторых, без юридического лица невозможна приватизация земельного участка. Если садовод не произвел эту процедуру во время существования СНТ, ему придется выкупать через аукцион обхоженный участок.

- Сейчас в садоводствах мало активистов. Члены СНТ ошибочно считают, что проще ликвидироваться и присоединиться к деревне, - заметила директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко.

По статистике, в Псковской области председатели СНТ – пожилые люди, которые не успевают адаптироваться к изменениям и трудностям, помогают им также пенсионеры. А молодые не торопятся подхватить флаг в управлении товариществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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