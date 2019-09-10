Администрация Псковской области поддержит региональный Союз садоводов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-10T12:34:58+03:00

Союз уже функционирует, регистрация организации закончится к концу года

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Администрация Псковской области согласилась поддерживать региональный Союз садоводов. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков»,об этом на пресс-конференции заявила руководитель инициативной группы Союза садоводств Псковской области Марина Матвеева. Она также объяснила, чем новая организация поможет садоводческим товариществам.

Создание союза поможет заручиться поддержкой от органов власти и подписать партнерские соглашении с различными компаниями. Марина Матвеева отметила, что уже получилось договориться о процентной скидке для будущего Союза при регистрации построек на участках, при предоставлении электроэнергии.

Главным партнерским соглашением, которого может добиться Союз, по мнению руководителя инициативной группы, является взаимодействие с волостными муниципалитетами.

Одной из важнейших миссий Союза станет – борьба за продление налоговых каникул.

Таким образом, предметом деятельности Союза садоводств Псковской области будет обеспечение спокойствия и всесторонней поддержки товариществ.

ИСТОЧНИК KP.RU