2019-09-11T11:30:49+03:00
Общество

«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге

Предприятия кластера нуждаются в сырье, которое будут производить в Псковской области
Максим Дмитриев
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"Титан-Полимер" выстраивает сотрудничество с другими компаниями и кластерами на международном форуме в Санкт-Петербурге."Титан-Полимер" выстраивает сотрудничество с другими компаниями и кластерами на международном форуме в Санкт-Петербурге.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Завод «Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера. На IV Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме исполнительный директор ассоциации «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко предложил компании «Титан-Полимер» стать частью кластера.

Вадим Зазимко отметил, что у предприятий, входящих в кластер, есть потребность в сырье, которое будут производить на заводе в Псковской области.

На форуме представители сторон договорились о встрече технических специалистов «Титана-Полимера» и Композитного кластера. Псковское предприятие и ассоциация обсудят перспективы и направления сотрудничества.

Компания «Титан-Полимер» совместно с ОЭЗ «Моглино» участвует в международном научно-промышленном композитном форуме, где представители предприятия рассказывают о развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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