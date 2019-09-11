«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Завод «Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера. На IV Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме исполнительный директор ассоциации «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко предложил компании «Титан-Полимер» стать частью кластера.
Вадим Зазимко отметил, что у предприятий, входящих в кластер, есть потребность в сырье, которое будут производить на заводе в Псковской области.
На форуме представители сторон договорились о встрече технических специалистов «Титана-Полимера» и Композитного кластера. Псковское предприятие и ассоциация обсудят перспективы и направления сотрудничества.
Компания «Титан-Полимер» совместно с ОЭЗ «Моглино» участвует в международном научно-промышленном композитном форуме, где представители предприятия рассказывают о развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера.
ИСТОЧНИК KP.RU