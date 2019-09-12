Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в Пскове

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-12T12:48:46+03:00

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Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в областном центре. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», инцидент произошёл 11 сентября в районе Запсковья. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со ссылкой на региональную пресс-службу УМВД России.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, в 15.40 под колёса китайского автомобиля Geely попал ребёнок. За рулём транспорта находился 24-летний молодой человек. По его словам, он двигался задним ходом и не заметил мальчика, который переходил проезжую часть.

В результате происшествия ребёнок получил незначительные ушибы. Медицинская помощь ему не потребовалась.

КСТАТИ

Ещё одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в центре Пскова в августе. На Октябрьской площади водитель иномарки нарушила правила дорожного движения и сбила подростка на мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU