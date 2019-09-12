2019-09-12T16:03:39+03:00
Общество

Жителям региона рассказали, как получить звание «Почётный гражданин Псковской области»

Парламентарии утвердили положение о высшей награде Псковщины
Егор ТИМОФЕЕВ
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Парламентарии утвердили список требований для получения высшей награды Псковской области.Парламентарии утвердили список требований для получения высшей награды Псковской области.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Жителям региона рассказали об условиях получения звания «Почётный гражданин Псковской области». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», 12 сентября парламентарии утвердили положение о высшей награде региона, отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководствуясь текстом документа, звание могут получить псковичи, жившие и работавшие в регионе не менее 20 лет. Кроме того, претенденты на награду должны иметь медали «За заслуги перед Псковской областью» или госнаграды России или Советского Союза. Стать «Почётным гражданином Псковской области» может лишь один житель в год.

Помимо награды ему дадут право присутствовать в числе почётных гостей на главных праздниках региона. Кроме того, обладателю высшей награды выплатят 100 тысяч из средств Псковской области.

Подробнее о наградах от региона и условиях их получения читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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