Псковский центр «Подросток» на время ремонта переедет на территорию филиала СПбГЭУ

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-13T10:50:52+03:00

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Псковский центр «Подросток» на время ремонта в здании переедет на территорию филиала СпбГЭУ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова на встрече с педагогами центра.

Благодаря вмешательству главы Псковской области, «Подросток» не останется без крыши над головой. Занятия для учащихся центра с 16 сентября будут проводить на территории бывшего ФИНЕКа, на Крестовском шоссе. Для этого в здании освободят целый этаж. Воспитанников будут довозить к месту учёбы и увозить обратно. Кроме того, на новом месте для них организуют питание. При этом практику учащиеся смогут пройти поблизости, в здании агротехнического колледжа.

Сотрудники «Подростка» поблагодарили за решение их проблемы.

КСТАТИ

Первую учебную неделю воспитанники центра занимались в здании Вечерней школы. Предполагалось, что после этого они переедут в Дом детского творчества. Однако родители учащихся из ДДТ воспротивились подобному решению.

ИСТОЧНИК KP.RU