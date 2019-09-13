2019-09-13T10:50:52+03:00
Общество

Псковский центр «Подросток» на время ремонта переедет на территорию филиала СПбГЭУ

На Крестовском шоссе центру выделят целый этаж
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Бывшее здание центра требует ремонта, так что учиться там невозможно.Бывшее здание центра требует ремонта, так что учиться там невозможно.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Псковский центр «Подросток» на время ремонта в здании переедет на территорию филиала СпбГЭУ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова на встрече с педагогами центра.

Благодаря вмешательству главы Псковской области, «Подросток» не останется без крыши над головой. Занятия для учащихся центра с 16 сентября будут проводить на территории бывшего ФИНЕКа, на Крестовском шоссе. Для этого в здании освободят целый этаж. Воспитанников будут довозить к месту учёбы и увозить обратно. Кроме того, на новом месте для них организуют питание. При этом практику учащиеся смогут пройти поблизости, в здании агротехнического колледжа.

Сотрудники «Подростка» поблагодарили за решение их проблемы.

КСТАТИ

Первую учебную неделю воспитанники центра занимались в здании Вечерней школы. Предполагалось, что после этого они переедут в Дом детского творчества. Однако родители учащихся из ДДТ воспротивились подобному решению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей приглашают на концерт «Поющих гитар»
Пропавший в Пскове 12-летний мальчик нашелся
Из Псковской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев
Известный писатель Тамара Крюкова приедет в Псков на литературный фестиваль
В Пскове разыскивают ушедшего из школы худощавого 12-летнего подростка
Великолукскую предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за торговлю крепким спиртным
Информационные табло появятся на семи остановках в Пскове
Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове
На автодороге Петербург — Псков 23-летний водитель легковой машины влетел в фуру
В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
Прожиточный минимум псковских пенсионеров вырастет в 2020 году
Жителям региона рассказали, как получить звание «Почётный гражданин Псковской области»
Дожди и похолодание придут в Псковскую область 13 сентября
Погоня со стрельбой завязалась на дороге в Пскове
Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в Пскове
В Псковской области выросли необычные грибы размером с баскетбольный мяч