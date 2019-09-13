2019-09-13T13:47:49+03:00
Общество

Пропавший в Пскове 12-летний мальчик нашелся

Ребенок «нахватал» двоек и боялся, что его будут ругать
Алиса Солнцева
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У знакомых ребенок не появлялся, где он провел ночь предстоит выяснить.У знакомых ребенок не появлялся, где он провел ночь предстоит выяснить.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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12-летний мальчик Александр Смирнов, который накануне вечером не вернулся из школы домой, нашелся, розыск прекращен. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области.

Ребенок жив и здоров. Как рассказала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, мальчик растет в многодетной семье со строгими правилами. В тот день, 12 сентября, он получил в школе плохие оценки и боялся, что родители будут его ругать.

Предположительно, ребенок бродил по городу и скитался по подъездам, так как ни одноклассники, ни родственники, ни друзья семьи не знали, где он. Сегодня жители города увидели его на улице и сообщили в полицию.

В следственном управлении рассказали, что следователь сегодня встретится с мальчиком и его родителями, также с ребенком поработает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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