Пропавший в Пскове 12-летний мальчик нашелся
12-летний мальчик Александр Смирнов, который накануне вечером не вернулся из школы домой, нашелся, розыск прекращен. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области.
Ребенок жив и здоров. Как рассказала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, мальчик растет в многодетной семье со строгими правилами. В тот день, 12 сентября, он получил в школе плохие оценки и боялся, что родители будут его ругать.
Предположительно, ребенок бродил по городу и скитался по подъездам, так как ни одноклассники, ни родственники, ни друзья семьи не знали, где он. Сегодня жители города увидели его на улице и сообщили в полицию.
В следственном управлении рассказали, что следователь сегодня встретится с мальчиком и его родителями, также с ребенком поработает психолог.
ИСТОЧНИК KP.RU