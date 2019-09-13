2019-09-13T15:14:46+03:00
Звезды

Псковские археологи нашли глиняную маску черта у Дома Ксендза

С какими целями ее изготовили, предстоит выяснить
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр. Как нарочно, к пятнице, 13-му нашелся столь загадочный предмет.Фото: Археологический центр. Как нарочно, к пятнице, 13-му нашелся столь загадочный предмет.
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Археологи обнаружили в Пскове у Дома Ксендза миниатюрную маску черта из глины. Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в социальной сети «Instagram».

- Сегодня пятница, 13-е, и мы представляем вам очень символичную находку - миниатюрную маску с изображением черта, - пишут сотрудники Центра.

Пока археологи не выяснили, какая история стоит за этим маленьким таинственным предметом. Кто, когда и с какой целью создал эту маску, неизвестно.

Около месяца назад псковские археологи обнаружили нетипичную для нашего города находку – драгоценный камень гранат XVII века. Кристалл был привезен в Псков и предназначался для перстня, но, видимо, был утерян. Об этом читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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