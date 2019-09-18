Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-18T11:57:29+03:00

ФОТО: pixabay.com. Мигрантов конвоируют в столичный аэропорт и самолётом высылают на родину.

Это связано с тем, что нелегалов отправляют домой за свой счёт

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Псковская область сэкономила на мигрантах около 2 миллионов рублей. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года, это связано с тем, что 84 процента нелегальных мигрантов выезжают за свой счет.

С начала года на родину с территории Псковской области выдворили 140 нелегальных мигрантов. При этом около половины граждан, нелегально находящихся в России, - уроженцы Вьетнама.

Впервые в этом году на территории Псковской области зафиксированы и выдворены нелегальные мигранты из Эквадора, Великобритании и Конго.

- Мы активно взаимодействуем с национальными диаспорами и принимающей страной. В этом году на депортации мы сэкономили значительную сумму, - отметил руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU