Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Псковская область сэкономила на мигрантах около 2 миллионов рублей. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года, это связано с тем, что 84 процента нелегальных мигрантов выезжают за свой счет.
С начала года на родину с территории Псковской области выдворили 140 нелегальных мигрантов. При этом около половины граждан, нелегально находящихся в России, - уроженцы Вьетнама.
Впервые в этом году на территории Псковской области зафиксированы и выдворены нелегальные мигранты из Эквадора, Великобритании и Конго.
- Мы активно взаимодействуем с национальными диаспорами и принимающей страной. В этом году на депортации мы сэкономили значительную сумму, - отметил руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников.
ИСТОЧНИК KP.RU