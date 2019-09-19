Более 640 псковичей призывного возраста скрываются от военкоматов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-19T16:32:12+03:00

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Более 640 молодых людей призывного возраста скрываются от военкоматов в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом заявили участники пресс-конференции 19 сентября.

По замечанию военкома, некоторые молодые люди на время весенне-осеннего призыва сбегают за границу к своим родственникам. Однако в Псковской области в новом году стартует ряд мероприятий, которые позволят разыскать «беглецов» и призвать их к ответственности. При этом методы поиска уклонистов пока держатся в секрете.

КСТАТИ

Одной из причин, по которым псковичи и их близкие пытаются избежать срочной службы, является страх перед «дедовщиной». При этом, по замечанию военкома, такой формат общения между молодыми людьми в воинских частях уже ушёл в прошлое.

ИСТОЧНИК KP.RU