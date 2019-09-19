2019-09-19T17:50:00+03:00
Происшествия

Великолучанин откликнулся на сообщение в соцсети и потерял деньги

Мужчина думал, что переводит деньги знакомой
Максим Дмитриев
Поделиться:
Воры перебрались в виртуальное пространство.Воры перебрались в виртуальное пространство.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Великолучанин стал жертвой дистанционного мошенничества и лишился десяти тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 18 сентября 37-летний мужчина получил просьбу о помощи в социальной сети.

В сообщении знакомая просила своего друга перечислить ей десять тысяч рублей. Мужчина не подозревал, что стал жертвой мошенников, пока не выяснилось, что страничку этой женщины взломали правонарушители и разослали от ее имени просьбы одолжить средства.

Великолукская полиция возбудила уголовное дело по факту правонарушения.

В Псковской области участились дистанционные кражи, когда преступники обманом выманивают деньги у пользователей через социальные сети или по телефону. Также управление МВД России по Псковской области опубликовало список номеров, с которых псковичам звонили банковские мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таисия Кушакова, молодая мама: мне нравится, что губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности
Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт
Более 640 псковичей призывного возраста скрываются от военкоматов
В Псковской области растёт число призывников с ожирением
В районах с маленьким бюджетом в Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
Глава Псковской области предложил делить неосвоенные деньги из бюджета между районами
В «Дне скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов
Семь площадок организуют для псковичей в «День скобаря»
Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]
В Опочецком районе из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом
Псковского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю спиртным
Вдоль дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев
Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
Стало известно, какие книги любят читать псковичи
Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости»
Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ
Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог
Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу
С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов
Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Латинскую Америку