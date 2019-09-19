Великолучанин откликнулся на сообщение в соцсети и потерял деньги

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-19T17:50:00+03:00

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Великолучанин стал жертвой дистанционного мошенничества и лишился десяти тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 18 сентября 37-летний мужчина получил просьбу о помощи в социальной сети.

В сообщении знакомая просила своего друга перечислить ей десять тысяч рублей. Мужчина не подозревал, что стал жертвой мошенников, пока не выяснилось, что страничку этой женщины взломали правонарушители и разослали от ее имени просьбы одолжить средства.

Великолукская полиция возбудила уголовное дело по факту правонарушения.

В Псковской области участились дистанционные кражи, когда преступники обманом выманивают деньги у пользователей через социальные сети или по телефону. Также управление МВД России по Псковской области опубликовало список номеров, с которых псковичам звонили банковские мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU