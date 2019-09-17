Псковская полиция опубликовала номера телефонов банковских мошенников

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-17T14:06:32+03:00

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Полиция опубликовала список номеров, с которых мошенники звонили псковичам с целью кражи средств. «Комсомольской правде – Псков» список номеров телефонов сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

8 (495) 006-17-79

8 (495) 369-69-97

8 (495) 786-90-13

8 (495) 273-82-67

8 (495) 377-82-09

8 (495) 564-78-89

8 (495) 939-08-56

8 (495) 703-21-57

8 (495) 137-39-08

Сотрудники полиции советуют внести эти номера телефонов в черный список, так как с них звонили мошенники.

Банк России работает над повышением финансовой грамотности псковичей, чтобы уменьшить количество дистанционных краж. Чаще всего потерпевшие сами сообщают преступникам свои персональные данные, так как верят, что им звонят сотрудники службы безопасности банка, а их средствам угрожает опасность.

Однако настоящие банковские служащие не имеют права спрашивать у клиента по телефону код безопасности из смс и код с обратной стороны карты.

ИСТОЧНИК KP.RU