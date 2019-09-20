2019-09-20T12:07:03+03:00
Звезды

Псковичи смогут бесплатно читать книги из интернет-библиотеки

Доступ к платному ресурсу помогут получить сотрудники библиотеки на Конной
Анна БЫСТРОВА
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Книгу из платной интернет-библиотеки можно будет получить даром на две недели.Книгу из платной интернет-библиотеки можно будет получить даром на две недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Пскова смогут бесплатно читать книги на площадке одной из интернет-библиотек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковской городской библиотеке, благодаря специальной программе горожанам станут доступны все платные материалы с агрегатора «ЛитРес».

Для этого нужно лично посетить библиотеку, находящуюся на улице Конной, дом 6. При этом необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Сотрудники библиотечного абонемента выдадут логин и пароль для бесплатного доступа к системе. Благодаря этому книги можно будет читать на сайте, а также при помощи мобильного приложения в смартфоне или планшете.

Однако книга будет в полном распоряжении читателя лишь две недели. По истечении этого времени доступ к изданию закроется.

Информацию о том, какие книги больше всего любят читать жители города, можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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