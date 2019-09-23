2019-09-23T15:55:32+03:00
Общество

Проблемы на старте отопительного сезона во всех микрорайонах Пскова решат аварийные сантехники

Тепло дадут уже 24 сентября
Анна БЫСТРОВА
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Во всех микрорайонах Пскова отопление дадут одновременно.Во всех микрорайонах Пскова отопление дадут одновременно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Проблемы на старте отопительного сезона во всех микрорайонах города Пскова будут решать аварийные бригады сантехников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, требование о необходимости формирования подобных структур вынесло управление городского хозяйства.

Тепло в квартиры жителей областного центра подадут с 24 сентября. Подобное решение объясняется тем, что пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице составляла менее +8 градусов. В связи с этим отопление во всех микрорайонах города заработает одновременно.

КСТАТИ

С прошлой недели отопительный сезон стартовал на территории объектов социальной инфраструктуры. Тепло дали в школах и детсадах, больницах и поликлиниках. Однако для этого руководители учреждений должны были отправить заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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