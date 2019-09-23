Проблемы на старте отопительного сезона во всех микрорайонах Пскова решат аварийные сантехники
Проблемы на старте отопительного сезона во всех микрорайонах города Пскова будут решать аварийные бригады сантехников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, требование о необходимости формирования подобных структур вынесло управление городского хозяйства.
Тепло в квартиры жителей областного центра подадут с 24 сентября. Подобное решение объясняется тем, что пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице составляла менее +8 градусов. В связи с этим отопление во всех микрорайонах города заработает одновременно.
КСТАТИ
С прошлой недели отопительный сезон стартовал на территории объектов социальной инфраструктуры. Тепло дали в школах и детсадах, больницах и поликлиниках. Однако для этого руководители учреждений должны были отправить заявки.
ИСТОЧНИК KP.RU