2019-09-24T17:31:59+03:00
Общество

Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов

Дети посетили передвижной музей РЖД и побывали в Псковском кремле
Алиса Солнцева
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У Тимофея самая настоящая мечта - стать машинистом "сапсана".У Тимофея самая настоящая мечта - стать машинистом "сапсана".Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Школьники Псковской области посетили передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» и побывали на экскурсии в Псковском кремле. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», познавательную программу для детей из области подготовили организаторы проекта «Культпросвет», который стартовал 23 сентября и охватил более 70 детей.

Сегодня, 24 сентября, областной центр посетили почти 40 школьников из Печорского района.

- Я очень хотела поехать в Псков, - рассказывает школьница Василиса, - потому что в последний раз мы были на экскурсии только в первом классе. Я люблю ездить по разным местам и смотреть что-нибудь новое.

Тяжело усидеть на месте, когда вокруг так много интересного! Фото: Дарья ХВАТКОВА

Тяжело усидеть на месте, когда вокруг так много интересного!Фото: Дарья ХВАТКОВА

Дети с большим интересом рассматривали макеты паровозов и поездов, дергали рычажки, разглядывали графики на мониторах, а Тимофей, мечтающий стать машинистом «сапсана», самостоятельно вел поезд на симуляторе.

Многие ребята впервые оказались в Псковском кремле.

- Я не ожидала, что кремль такой могущественный: такие высокие стены, эти фундаменты, большая композиция про Ледовое побоище, - рассказывает восьмиклассница Надя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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