Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России
Главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский получил стипендию правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, учреждения из 54 регионов России подали заявки на стипендию.
Всего в 2019 году поддержку получат 100 музыкантов, в их числе главный дирижер псковского оркестра.
- Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень. Мы не останавливаемся на достигнутом, впереди много интересной и важной работы, - делится маэстро.
Стипендии правительства Российской Федерации учреждены в 2014 году и призваны поддержать творческую деятельность музыкантов, работающих в регионах.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU