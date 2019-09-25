Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-25T13:29:51+03:00

Фото: tkd-pskov.ru. В 2018 году Николай Хондзинский стал худруком и главным дирижёром псковского симфонического оркестра.

Музыканты из 54 регионов претендовали на награду

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Главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский получил стипендию правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, учреждения из 54 регионов России подали заявки на стипендию.

Всего в 2019 году поддержку получат 100 музыкантов, в их числе главный дирижер псковского оркестра.

- Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень. Мы не останавливаемся на достигнутом, впереди много интересной и важной работы, - делится маэстро.

Стипендии правительства Российской Федерации учреждены в 2014 году и призваны поддержать творческую деятельность музыкантов, работающих в регионах.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU