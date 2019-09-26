Суд назначил мотоциклисту, сбившему девочку в Пскове, 4 года лишения свободы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-26T17:09:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мотоциклист, сбивший девочку в Пскове, приговорен к 4 годам лишения свободы и компенсации морального вреда. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, присутствующие в зале суда 26 сентября.

Псковский городской суд признал виновным 33-летнего мотоциклиста в гибели 6-летней девочки (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет. Преступник выплатит потерпевшей компенсацию морального вреда в 1,5 миллиона рублей.

В зале суда мотоциклист впервые извинился перед матерью погибшей девочки.

Трагедия произошла 7 апреля. Пьяный пскович взял мотоцикл у своего друга, не имея водительских прав, и с высокой скоростью ездил по городским дорогам, игнорируя правила дорожного движения. Не остановился мужчина и на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов, по которому шли мама с 6-летней малышкой.

ИСТОЧНИК KP.RU