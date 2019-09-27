Полномочия Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока
Полномочия депутата Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом стало известно на 39-й сессии, проходящей 27 сентября.
Прервать полномочия избранного депутата пришлось в связи с вступлением в новую должность. По результатам выборов, завершившихся 8 сентября, Артур Гайдук получит депутатское кресло в Псковском областном собрании по второму округу.
Кандидат заручился поддержкой более полутора тысяч избирателей. За представителя от партии «Яблоко» отдали свои голоса свыше 40% псковичей.
КОНКРЕТНО
Аркадий Гайдук родился в 1965 году на территории Латвии. Среднее образование получил во Пскове, а высшее медицинское — в Тверской области. Занимался предпринимательством, а после этого стал сотрудником кардиологической бригады скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU