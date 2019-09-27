Полномочия Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-27T12:18:56+03:00

Это связано с вступлением в новую должность

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Полномочия депутата Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом стало известно на 39-й сессии, проходящей 27 сентября.

Прервать полномочия избранного депутата пришлось в связи с вступлением в новую должность. По результатам выборов, завершившихся 8 сентября, Артур Гайдук получит депутатское кресло в Псковском областном собрании по второму округу.

Кандидат заручился поддержкой более полутора тысяч избирателей. За представителя от партии «Яблоко» отдали свои голоса свыше 40% псковичей.

КОНКРЕТНО

Аркадий Гайдук родился в 1965 году на территории Латвии. Среднее образование получил во Пскове, а высшее медицинское — в Тверской области. Занимался предпринимательством, а после этого стал сотрудником кардиологической бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU