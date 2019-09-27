Мошенники дистанционно похитили с карты великолучанки более ста тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-27T16:21:07+03:00

За несколько дней мошенники похитили с банковских карт жителей региона около 300 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мошенники дистанционно похитили с банковской карты жительницы Великих Лук более ста тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с просьбой о помощи 46-летняя женщина обратилась 26 сентября.

Она рассказала сотрудникам полиции, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился банковским служащим и стал запугивать, утверждая, что её карту в настоящее время пытаются взломать. Чтобы спасти деньги псевдобанкир предложил перевести средства в банковскую ячейку. Встревоженная великолучанка поддалась на уговоры, но в итоге потеряла деньги.

Подобным образом денег с банковских карт лишись также жители Печор, Пскова и Себежского района. В целом они «подарили» мошенникам около 300 тысяч рублей.

В правоохранительных органах в отношении мошенников возбудили уголовные дела. Ведётся расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU