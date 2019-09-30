Весной 2020 года в Невеле заработают три газовых котельных

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-30T13:19:47+03:00

Они обеспечат подачу тепла в квартиры и социальные объекты

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Весной 2020 года в Невеле заработают три блочно-модульных газовых котельных. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на них возложат обязанности по подаче тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Газовые котельные в районном центре заменят изношенные угольные. Новые объекты позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла в 150 квартир Невеля, а также в помещения межрайонной больницы и спецшколу для детей с поведением, отклоняющимся от общепринятых норм.

Строителям ещё предстоит уложить почти 6 километров распределительного газопровода. Эти работы предполагается завершить до конца года. Затем специалисты протестируют систему и введут в эксплуатацию новые котельные.

КСТАТИ

В 50 частных домах Невеля в 2019 году также появилась возможность подключения к природному газу. Монтаж нового участка газопровода обошёлся муниципалитету в 240 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU