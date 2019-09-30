2019-09-30T13:19:47+03:00
Общество

Весной 2020 года в Невеле заработают три газовых котельных

Они обеспечат подачу тепла в квартиры и социальные объекты
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В многоквартирные дома жителей Невеля будут отапливать газом.В многоквартирные дома жителей Невеля будут отапливать газом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Весной 2020 года в Невеле заработают три блочно-модульных газовых котельных. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на них возложат обязанности по подаче тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Газовые котельные в районном центре заменят изношенные угольные. Новые объекты позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла в 150 квартир Невеля, а также в помещения межрайонной больницы и спецшколу для детей с поведением, отклоняющимся от общепринятых норм.

Строителям ещё предстоит уложить почти 6 километров распределительного газопровода. Эти работы предполагается завершить до конца года. Затем специалисты протестируют систему и введут в эксплуатацию новые котельные.

КСТАТИ

В 50 частных домах Невеля в 2019 году также появилась возможность подключения к природному газу. Монтаж нового участка газопровода обошёлся муниципалитету в 240 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Локнянского района отправится в тюрьму за хранение тротиловых шашек в своём сарае
Пенсионерка из Гдовского района почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами
Псковичи задолжали компании «Экопром» за вывоз мусора более 100 миллионов рублей
Школьники из Иваново, Марий Эл и Севастополя пройдут культурно-просветительским маршрутом по Псковской области
В октябре в Псковской области прогнозируют температуру выше нормы
240 миллионов рублей вложит инвестор в производство посуды из дерева в Псковской области
Ночью в Опочке обокрали прохожего
День открытых дверей пройдет в приюте «Лесопилка» 5 октября в Пскове
Великолукскому автомобилисту грозит два года тюрьмы за ДТП, из-за которого его сожительница получила многочисленные травмы
В Опочецком районе сожгли 358 кустов дикорастущей конопли
Псковичка набрала кредитов на пять миллионов рублей и сядет в тюрьму на пять лет
Росгвардейцы задержали в Пскове воровку продуктов
Псковские машиностроители сегодня отмечают профессиональный праздник
Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-ой сезон Псковской филармонии
В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги
Бесплатные экскурсии для пенсионеров пройдут в Псковском музее 1 октября