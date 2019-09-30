Весной 2020 года в Невеле заработают три газовых котельных
Весной 2020 года в Невеле заработают три блочно-модульных газовых котельных. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на них возложат обязанности по подаче тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Газовые котельные в районном центре заменят изношенные угольные. Новые объекты позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла в 150 квартир Невеля, а также в помещения межрайонной больницы и спецшколу для детей с поведением, отклоняющимся от общепринятых норм.
Строителям ещё предстоит уложить почти 6 километров распределительного газопровода. Эти работы предполагается завершить до конца года. Затем специалисты протестируют систему и введут в эксплуатацию новые котельные.
КСТАТИ
В 50 частных домах Невеля в 2019 году также появилась возможность подключения к природному газу. Монтаж нового участка газопровода обошёлся муниципалитету в 240 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU