360 тысяч планшетов закупят для проведения всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-01T15:16:49+03:00

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Сегодня до всероссийской переписи населения осталось 366 дней, что стало поводом для проведения пресс-конференций «Год до всероссийской переписи населения» по всей России. Участники встречи в администрации Псковской области подключились к онлайн-трансляции заседания с руководством Росстата, передает корреспондент «Rомсомольской правды – Псков».

В 2020 году в России пройдет 12-я в отечественной истории перепись населения. Первая общая перепись населения состоялась в Российской Империи в 1897 году. Результаты тогда показали 130 миллионов человек, из них 67,5 миллионов проживали на территории современной России.

По оценке Росстата, более 146,5 миллионов человек проживает в России на 2019 год, но достоверные данные поможет выявить только перепись.

Как отметил на заседании Росстата Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ, Всероссийская перепись населения – 2020 – это первая цифровая перепись и последняя бумажная перепись населения. Переписчики будут работать исключительно с планшетами: 360 тысяч гаджетов закупят для проведения мероприятия. Данные будут анализировать на специальном цифровой платформе «Население».

В России перепись пройдет в октябре 2020 года, в ней задействованы все регионы Российской Федерации, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Первые данные появятся уже в 2020 году, предварительные итоги – в феврале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU