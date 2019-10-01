СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-01T15:16:29+03:00

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Бюджет всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей. Как отметил Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ, половина суммы пойдет на «инвестиции в людей», то есть на оплату труда, четверть бюджета пойдет на создание цифровых технологий. Чтобы обеспечить 360 тысяч переписчиков планшетами для работы с населением, потребуется 6,7 миллиардов рублей, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, на которой прошла онлайн-трансляция заседания с руководством Росстата.

- Перепись сегодня – это единственный способ получить достоверную информацию о населении, - замечает Павел Малков. Известно, что перепись не собирает персональные данные и при этом предоставляет информацию о жилищных условиях граждан, о материальном положении, о трудоустройстве и образовании.

Новые данные, которые предоставит перепись 2020 года, – статистика трудовой миграции. Павел Смелов, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ, привел такие данные: 1,5 миллиона человек выезжает на работу в другой субъект России. Речь идет о периодических выездах, например, вахтовым методом. Узнать достоверную статистику поможет только масштабное исследование.

КСТАТИ

74 процента опрашиваемых Росстатом граждан оценили перепись как мероприятие важное для страны и заявили о готовности участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU