2019-10-03T11:38:29+03:00
Общество

В Пковской области народные дружинники выявили 577 правонарушений с начала года

Полицейские отметили актуальность помощи со стороны граждан
Максим ДМИТРИЕВ
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Народная дружина в Пскове работает эффективно, утверждают полицейские.Народная дружина в Пскове работает эффективно, утверждают полицейские.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Народные дружинники В Псковской области выявили 577 административных правонарушений и 9 подозреваемых в уголовных преступлениях в 2019 году. Результаты работы народных дружин в Псковской области за 2019 год обсуждают участники пресс-конференции сегодня, 3 октября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В числе уголовных преступлений 6 касаются управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 3 нарушения – незаконная реализация алкогольной продукции.

Кроме того, дружинники помогают разыскивать пропавших без вести людей. За этот год полиция обнаружила при помощи дружинников двух человек.

Результаты работы псковской дружины читайте ЗДЕСЬ.

КОНКРЕТНО

На территории региона создано 33 народные дружины, которые представлены 472 дружинниками. Такие данные сообщила начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции Корнейчук Ирина Сергеевна.

- В условиях оптимизации подразделений полиции еще большую актуальность приобретает помощь граждан, - добавила Ирина Корнейчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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