2019-10-03T11:37:49+03:00
Общество

Псковичи прислушиваются к замечаниям дружинников

3717 замечание сделали дружинники в этом году, и только 44 раза дело дошло до полиции
Алиса Солнцева
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Одна треть дружинников - женщины, две трети - мужчины.Одна треть дружинников - женщины, две трети - мужчины.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковичи внимательно относятся к замечаниям дружинников. Результаты работы народных дружин в Псковской области за 2019 год обсуждают участники пресс-конференции сегодня, 3 октября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

За 571 выход народной дружины «Завеличье» общественники сделали 3717 замечаний правонарушителям. Такие данные привел командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Александрович Ожигин.

- Основным инструментом дружинника остается слово, убеждение. Дружинник может требовать от гражданина соблюдения закона и даже может применять физическую силу при угрозе жизни и здоровью человека, но в большинстве случаев действенно слово, - отметил Анатолий Ожигин и аргументировал: - Почти четыре тысячи замечаний сделали дружинники, из них только 44 раза пришлось вызвать наряд полиции.

За 571 выход дружины «Завеличье» в Пскове в этом году 8 правонарушителей доставили в участок, 44 раза вызвали наряд полиции, составили 127 административных протоколов, 15 человек передали скорой помощи при необходимости в оказании медицинской помощи и при сильном алкогольном опьянении.

Часто дружинники борются с нарушениями антиалкогольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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