Псковичи прислушиваются к замечаниям дружинников
Псковичи внимательно относятся к замечаниям дружинников. Результаты работы народных дружин в Псковской области за 2019 год обсуждают участники пресс-конференции сегодня, 3 октября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
За 571 выход народной дружины «Завеличье» общественники сделали 3717 замечаний правонарушителям. Такие данные привел командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Александрович Ожигин.
- Основным инструментом дружинника остается слово, убеждение. Дружинник может требовать от гражданина соблюдения закона и даже может применять физическую силу при угрозе жизни и здоровью человека, но в большинстве случаев действенно слово, - отметил Анатолий Ожигин и аргументировал: - Почти четыре тысячи замечаний сделали дружинники, из них только 44 раза пришлось вызвать наряд полиции.
За 571 выход дружины «Завеличье» в Пскове в этом году 8 правонарушителей доставили в участок, 44 раза вызвали наряд полиции, составили 127 административных протоколов, 15 человек передали скорой помощи при необходимости в оказании медицинской помощи и при сильном алкогольном опьянении.
Часто дружинники борются с нарушениями антиалкогольного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU