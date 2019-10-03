2019-10-03T11:56:44+03:00
Общество

Псковским народным дружинам нужны молодые люди

Молодость и энергия помогают эффективно работать с нарушителями закона
Алиса Солнцева
Поделиться:
Дружинникам приходится выходить на дежурство в свободное от работы время, вечером.Дружинникам приходится выходить на дежурство в свободное от работы время, вечером.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Более эффективно в Пскове работают молодые дружинники, но количество молодежи в рядах народной полиции невелико. Об этом заявили участники пресс-конференции по результатам деятельности народных дружин в Псковской области в 2019 году, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- По возрастному составу в дружинах преобладают взрослые люди, часто пенсионеры правоохранительных систем. Молодежь составляет 30 процентов от общего числа, и мы заинтересованы в помощи молодых и активных людей, - сообщила на пресс-конференции Ирина Корнейчук, начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции.

Есть среди народных дружин и "ветераны", которые трудятся с момента появления этого механизма контроля за правонарушениями. В нашем регионе, по решению Псковской городской думы, народные дружины появились в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичи прислушиваются к замечаниям дружинников
В Пковской области народные дружинники выявили 577 правонарушений с начала года
В честь Всероссийского дня ходьбы в Пскове пройдут соревнования
В 2020 году в Псковской области перестроят программу газификации
6 миллионов рублей задолжала страховая компания псковской больнице
Протестировать четырехдневную рабочую неделю собираются в Псковской области
Уникальные фотографии и архивные киноматериалы покажут посетителям выставки к юбилею игументства архимандрита Алипия в Печорах
На улицах Пскова зажглось «умное освещение»
На улице Заслонова в Великих Луках построят детский сад за 107 миллионов
Стало известно, каким категориям туристов не придётся платить за вход в Псковский кремль
В Великих Луках подростки пытались угнать автомобиль
Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря
Иностранные студенты ПсковГУ сварили щи в Торошино