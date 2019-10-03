Псковским народным дружинам нужны молодые люди

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-03T11:56:44+03:00

Дружинникам приходится выходить на дежурство в свободное от работы время, вечером. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Более эффективно в Пскове работают молодые дружинники, но количество молодежи в рядах народной полиции невелико. Об этом заявили участники пресс-конференции по результатам деятельности народных дружин в Псковской области в 2019 году, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- По возрастному составу в дружинах преобладают взрослые люди, часто пенсионеры правоохранительных систем. Молодежь составляет 30 процентов от общего числа, и мы заинтересованы в помощи молодых и активных людей, - сообщила на пресс-конференции Ирина Корнейчук, начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции.

Есть среди народных дружин и "ветераны", которые трудятся с момента появления этого механизма контроля за правонарушениями. В нашем регионе, по решению Псковской городской думы, народные дружины появились в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU