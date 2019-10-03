В компании «Псковавиа» сменился руководитель

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-03T15:36:16+03:00

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«Псковавиа» возглавит Артем Тарасов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, кандидатуру на пост генерального директора авиакомпании одобрили на заседании совета директоров компании.

Ранее Артем Тарасов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора. У нового руководителя «Псковавиа» серьезный опыт работы в различных авиакомпаниях, навыки в аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок, сообщают в пресс-службе администрации Псковской области.

С 2014 года генеральным директором компании «Псковавиа» был Виктор Мартыненко.

Другие кадровые перестановки происходили в организации в начале августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU