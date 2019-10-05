Свыше 3 тысяч малышей из Псковской области получили «Подарок новорождённому»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-05T10:17:22+03:00

Подарки выдадут семьям, в которых малыши появились на свет в 2019 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Свыше 3 тысяч семей из Псковской области получили подарочные сертификаты и памятные медали под флагом региональной программы «Подарок новорождённому». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такие данные озвучили координаторы инициативы на начало октября.

В областном центре подарки вручают в роддоме, а в районных центрах сертификаты можно получить в органах соцзащиты населения. При этом более 1,5 тысяч семей уже успели отоварить свои сертификаты в магазине товаров для малышей. У тех, кто ещё не воспользовался подарком, есть год, чтобы исправить положение.

КОНКРЕТНО

В Псковской области программа «Подарок новорождённому» стартовала при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова. Программа касается семей, в которых малыши родились с начала 2019 года. Подробнее о составе подарка можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU