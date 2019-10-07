Лолита выступит с сольным концертом в Пскове 19 октября

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-07T14:33:57+03:00

Фото: lolita.su. Эта женщина гордо уйдет с тонущего корабля и отправит избранника на небо за звездочкой.

Как часто мы думаем, что это наш последний день на титанике

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Любимые хиты и новый альбом «Раневская» прозвучат в рамках юбилейного турне Лолиты «Мне 55». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, звезда российской эстрады выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 октября в 19:00.

Каждая песня Лолиты звучит как исповедь, каждая песня – прожитая лично история. Это подкупает, это трогает до глубины души и взывает глубоко таящиеся эмоции и ощущения.

Лолита – одновременно искренняя и эксцентричная, требовательная к себе и равнодушная к колкостям. На эстраде мало таких женщина, как Лолита Милявская: ведь ей наплевать на возраст в паспорте и лишние килограммы. Песни этой певицы – откровение и о ней, и о каждом из нас.

Фото: lolita.su. Непокорная, своевольная, эффектная певица вселяет в своих слушателей решительность и уверенность.

Женщина с сильным голосом, талантом, яркой внешностью и безупречным вкусом вселяет своим поклонникам уверенность в себе, заставляет делать свою жизнь ярче, несмотря ни на что.

«Нет, не надо слов, не надо паники», - учит Лолита. Еще долго после концерта эти строки будут звучать в головах зрителей.

Также в Пскове 30 октября выступит Вера Брежнева.

КОНКРЕТНО

Сольный концерт Лолиты состоится 19 октября в 19 часов в БКЗ Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU