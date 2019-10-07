2019-10-07T14:40:58+03:00
Звезды

"Любовь спасет мир": Вера Брежнева выступит с сольным концертом в Пскове 30 октября

Красота, молодость, пластика, особенный голос и узнаваемые песни: псковичи долго ждали этого концерта
Алиса Солнцева
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Фото: официальная группа певицы "ВКонтакте". "Лепестками слёз несорванных цветов летит моя любовь...".Фото: официальная группа певицы "ВКонтакте". "Лепестками слёз несорванных цветов летит моя любовь...".
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Известная российская певица Вера Брежнева выступит в Пскове с сольным концертом. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Вера Брежнева, выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии с новой программой в рамках тура «10».

«Любовь спасет мир», - уверяет певица. Глядя на молодую, красивую и эффектную девушку, наслаждаясь ее голосом и движениями тела, мы верим, что так оно и будет.

Концерты Веры Брежневой – это всегда невероятный драйв. Зажигательная и красивая певица передает в зал свою энергетику, стучится в каждое сердце, вызывает отклик в душах всех сидящих в зале. Современные танцы, живой звук, эффектный голос известной певицы не оставят никого равнодушным, разогреют кровь слушателей.

В копилке Веры множество музыкальных премий, но главное – любовь миллионов россиян.

Фото: официальная группа певицы "ВКонтакте". Любовь и красота спасут мир!

Фото: официальная группа певицы "ВКонтакте". Любовь и красота спасут мир!

Также в Пскове 19 октября выступит звезда российской эстрады Лолита с юбилейной программой.

КОНКРЕТНО

Услышать любимую певицу можно будет 30 октября в 19 часов в БКЗ Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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