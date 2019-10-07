"Любовь спасет мир": Вера Брежнева выступит с сольным концертом в Пскове 30 октября
Известная российская певица Вера Брежнева выступит в Пскове с сольным концертом. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Вера Брежнева, выступит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии с новой программой в рамках тура «10».
«Любовь спасет мир», - уверяет певица. Глядя на молодую, красивую и эффектную девушку, наслаждаясь ее голосом и движениями тела, мы верим, что так оно и будет.
Концерты Веры Брежневой – это всегда невероятный драйв. Зажигательная и красивая певица передает в зал свою энергетику, стучится в каждое сердце, вызывает отклик в душах всех сидящих в зале. Современные танцы, живой звук, эффектный голос известной певицы не оставят никого равнодушным, разогреют кровь слушателей.
В копилке Веры множество музыкальных премий, но главное – любовь миллионов россиян.
Фото: официальная группа певицы "ВКонтакте". Любовь и красота спасут мир!
Также в Пскове 19 октября выступит звезда российской эстрады Лолита с юбилейной программой.
КОНКРЕТНО
Услышать любимую певицу можно будет 30 октября в 19 часов в БКЗ Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.
ИСТОЧНИК KP.RU