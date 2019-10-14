2019-10-14T18:51:05+03:00
Звезды

В Пскове отменили концерт популярной певицы Лолиты

Зрителям предлагают вернуть билеты
Анна БЫСТРОВА
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Лолита Милявская не приедет во Псков.Лолита Милявская не приедет во Псков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пскове отменили концерт популярной эстрадной певицы Лолиты Милявской. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, подобное решение связано с низкой продажей билетов на мероприятие.

Как сообщается на официальной странице Большого концертного зала филармонии в социальной сети «Instagram», такая печальная тенденция прослеживается по всей стране. Однако в качестве «творческого извинения» дирекция предлагает псковичам и гостям города приобрести билеты на концерт Веры Брежневой, Ларисы Рубальской, а также на спектакль под названием «Любовные письма» со скидкой 30%.

КОНКРЕТНО

На псковской сцене Лолита Милявская должна была представить концертную программу «Мне 55». 19 октября на сцене БКЗ планировалось исполнение песен из нового альбома певицы и уже проверенных временем хитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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