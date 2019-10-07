Губернатор Псковской области и замглавы Минобороны решили судьбу памятника «Купол» и военного городка

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-07T16:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместители главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов окончательно решили судьбу памятника «Купол» и военного городка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, вопрос оказался в центре обсуждения делегатов, которые посетили Псковскую область.

В рамках рабочей поездки они оценили качество строительных работ на месте размещения десантно-штурмового соединения областного центра. Как отметили заместители министра, подрядчик ведёт глобальную реконструкцию военного городка.

После этого делегаты обсудили с главой региона проблемные места вопроса передачи военного городка Остров-3 в ведение министерства, а также завершили диалог, касающийся подготовки к празднованию юбилея подвига воинов-десантников 6-й роты.

По итогам визита Михаил Ведерников поблагодарил представителей Минобороны на активное взаимодействие и поддержку инициатив Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU