2019-10-08T17:00:21+03:00
Звезды

Симфоническому оркестру Пскова предложили присвоить статус «Губернаторский»

Предложение об этом прозвучало на встрече с участниками коллектива
Анна БЫСТРОВА
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Губернатор Псковской области обсудил с музыкантами симфонического оркестра проблемы коллектива.Губернатор Псковской области обсудил с музыкантами симфонического оркестра проблемы коллектива.
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К наименованию Псковского симфонического оркестра предложили добавить приписку «Губернаторский». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по убеждению главы региона подобное изменение может способствовать комплексному подходу к решению проблем творческого коллектива.

Новый статус, судя по опыту творческих объединений в других регионах России, даст преимущество при распределении грантовой поддержки. А дополнительные субсидии, уверены представители оркестра, помогут закупить новые инструменты и технику, поднять зарплаты участникам коллектива и привлечь на работу молодых музыкантов.

В ближайшее время комитет по культуре рассмотрит юридическую сторону вопроса.

- Оркестр – визитная карточка региона. У вас есть, чем гордиться, даже несмотря на существующие трудности, - заявил губернатор Псковской области и напомнил об успешных проектах, которые удалось реализовать в прошлом филармоническом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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