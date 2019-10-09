2019-10-09T11:09:51+03:00
Общество

Объявлен аукцион на ремонт обрушившегося моста в Себежском районе

Начальная цена контракта – 4,6 миллиона рублей
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.sledcom.ru. Оказание медицинской помощи пострадавшему находится на личном контроле председателя комитета по здравоохранению.Фото: pskov.sledcom.ru. Оказание медицинской помощи пострадавшему находится на личном контроле председателя комитета по здравоохранению.
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Начальная цена контракта на срочный ремонт обрушившегося моста через реку Неведрянку в Псковской области – 4,6 миллиона рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, на разработку проектной документации уже объявили аукцион, так как по решению Михаила Ведерникова, капитальный ремонт аварийного моста начнется уже в 2020 году после окончания конкурсных процедур.

Мост через реку Неведрянка на трассе ТолкачевоСебежЗаситино в Себежском районе обрушился 17 сентября, когда по нему проезжала легковая машина.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии, его капитальный ремонт планировали провести в 2021 году. Но не смотря на ограничение грузоподъемности конструкции, мост обрушился раньше.

Подробности аварии и фото с места происшествия ищите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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