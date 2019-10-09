Более 40 миллионов рублей регион получит на реконструкцию Псковской областной библиотеки
На реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки выделят более 40 миллионов рублей из федерального бюджета.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, распоряжение правительства о передаче средств Псковской области подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В пресс-службе отмечают, что сейчас в здании библиотеки начались внутренние отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций. Планируется, что пятый этап ремонтных работ завершится в декабре этого года.
Реконструкция здания 1962 года началась в 2018 году. На ремонт библиотеки из федерального бюджета всего планируют выделить 210 миллионов рублей в рамках программы «Развитие культуры и туризма».
ИСТОЧНИК KP.RU