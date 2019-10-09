2019-10-09T11:39:02+03:00
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Более 40 миллионов рублей регион получит на реконструкцию Псковской областной библиотеки

Распоряжение о передаче средств из федерального бюджета подписал Дмитрий Медведев
Алиса Солнцева
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Жители региона ожидают открытия преобразившейся библиотеки.Жители региона ожидают открытия преобразившейся библиотеки.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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На реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки выделят более 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, распоряжение правительства о передаче средств Псковской области подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пресс-службе отмечают, что сейчас в здании библиотеки начались внутренние отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций. Планируется, что пятый этап ремонтных работ завершится в декабре этого года.

Реконструкция здания 1962 года началась в 2018 году. На ремонт библиотеки из федерального бюджета всего планируют выделить 210 миллионов рублей в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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