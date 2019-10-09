2019-10-09T17:19:39+03:00
Общество

Длинные выходные в начале ноября ждут псковичей

В День народного единства Россия отдыхает 3 дня
Алиса Солнцева
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Два выходных, а за ними праздничный понедельник!Два выходных, а за ними праздничный понедельник!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Роструд напоминает россиянам, что первые выходные ноября продлятся три дня. Как объяснили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости, длинные выходные в начале ноября связаны с тем, что День народного единства в этом году приходится на понедельник.

Таким образом, россияне выйдут на работу во вторник, 5 ноября, и рабочая неделя продлится всего четыре дня.

День народного единства – государственный праздник, утвержденный в 2005 году, ежегодно празднуется 4 ноября во всей России.

Также Роструд уже сообщил, как россияне будут отдыхать в 2020 году в связи с государственными праздниками (полную информацию смотрите здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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