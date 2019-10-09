Длинные выходные в начале ноября ждут псковичей
Роструд напоминает россиянам, что первые выходные ноября продлятся три дня. Как объяснили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости, длинные выходные в начале ноября связаны с тем, что День народного единства в этом году приходится на понедельник.
Таким образом, россияне выйдут на работу во вторник, 5 ноября, и рабочая неделя продлится всего четыре дня.
День народного единства – государственный праздник, утвержденный в 2005 году, ежегодно празднуется 4 ноября во всей России.
Также Роструд уже сообщил, как россияне будут отдыхать в 2020 году в связи с государственными праздниками (полную информацию смотрите здесь).
ИСТОЧНИК KP.RU