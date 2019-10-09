2019-10-09T17:18:11+03:00
Общество

Псковичи, Роструд рассказал, как мы отдыхаем в 2020 году

Какие дни станут выходными в связи с праздниками в следующем году?
Алиса Солнцева
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Пора планировать новогодние выходные, не правда ли?Пора планировать новогодние выходные, не правда ли?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство труда России сообщило, как распределятся праздничные выходные дни в 2020 году. Календарь выходных дней «Комсомольской правде - Псков» сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Новогодние праздники россияне отдыхают с 1 по 8 января. Причем выходные 4 и 5 января, совпавшие с праздничными днями, перенесут на 4 и 5 мая, что значительно расширит майские «каникулы».

С 22 по 24 февраля мы отметим День защитника Отечества, с 7 по 9 марта – Международный женский день.

Майские праздники продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

В июне праздничные выходные приходятся на 12 – 14 июня.

В День народного единства у россиян будет один выходной – 4 ноября.

Фото: kp.ru. Как же здорово, что существуют праздники!

Фото: kp.ru. Как же здорово, что существуют праздники!

В Федеральной службе по труду и занятости напоминают, что по Трудовому кодексу России, выходной переносится на следующий за ним рабочий день, если праздничный день пришелся на субботу или воскресенье, поэтому в 2020 году выходные дни переносятся с воскресенья 23 февраля на понедельник 24 февраля, с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, с субботы 9 мая на понедельник 11 мая.

КСТАТИ

Впереди, еще в 2019 году, нас ожидает приятный сюрприз: трехдневные выходные на День народного единства. Об этом ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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