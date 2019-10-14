2019-10-14T11:00:32+03:00
Происшествия

Велосипедист из Пскова, попавший по колёса «Лады», впал в кому

В вечернее время мужчину сбил автомобиль
Анна БЫСТРОВА
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Врачи доставили пострадавшего в больницу.Врачи доставили пострадавшего в больницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Велосипедист из Пскова, попавший под колёса автомобиля «Лада», впал в кому. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области, дорожно—транспортное происшествие произошло около 7 часов вечера 13 октября.

В это время 29-летний автолюбитель, управлявший транспортом отечественного производства, двигался в районе деревни Борисовичи. Вблизи дома номер 30 по улице Ратной водитель сбил велосипедиста, который двигался в том же направлении.

В результате аварии мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Однако установить личность сбитого велосипедиста пока не удалось.

В связи с этим полиция просит очевидцев происшествия обратиться в правоохранительные органы по телефону 02.

КСТАТИ

Инспектор по пропаганде ГИБДД Управления МВД Юлия Фёдорова уверена, в большинстве случаев избежать аварии поможет соблюдение правил дорожного движения для велосипедистов. Подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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