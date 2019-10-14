2019-10-14T16:35:41+03:00
Общество

На осуществление программы социально-экономического развития Псковская область получит 10 миллиардов

Об этом Михаил Ведерников сообщил на заседании администрации региона
Анна БЫСТРОВА
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Средства пойдут на развитие двух городов и семи районов Псковской области.Средства пойдут на развитие двух городов и семи районов Псковской области.
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На осуществление собственной программы социально-экономического развития Псковская область получит 10 миллиардов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, деньги из федерального бюджета будут поступать в течение 5 лет. Такое решение озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, эта сумма меньше, чем рассчитывал регион. Однако и она является хорошим подспорьем для осуществления задуманной программы. К тому же регион станет участником всех федеральных программ.

-Все это придаст новый импульс для развития производства в регионе, - заключил глава региона и добавил, что 18 октября с рабочим визитом Псковскую область посетит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он внесёт финальные коррективы в программу социально-экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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