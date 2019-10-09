Пристань, освещение и благоустроенные дороги могут появиться на Талабских островах

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-09T12:25:10+03:00

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Новая пристань, система освещения и благоустроенные дороги могут появиться на Талабских островах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, о создании благоприятных условий для жителей и туристов губернатора региона Михаила Ведерникова попросили местные жители. Глава Псковской области побывал на одном из островов в сопровождении своих заместителей и глав профильных комитетов 9 октября.

По словам Михаила Ведерникова, Талабские острова должны стать одной из точек роста. Этим и объясняется их включение в программу социально-экономического развития. И хотя план по улучшению инфраструктуры на островах растягивается на 3 года, часть предложений можно начать реализовывать уже в 2020, отметил губернатор.

КОНКРЕТНО

Жители Табаских островов уверены: начать реализацию проекта нужно с улучшения коммуникаций. Помимо новых причалов и катеров, курсирующих между ними, следует призвать на помощь частников. Это поможет увеличить приток туристов на острова.

ИСТОЧНИК KP.RU