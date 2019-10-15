84-летнюю женщину обокрали лжекоммунальщики в Острове

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-15T15:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные мужчина и женщина представились коммунальщиками и обокрали 84-летнюю жительницу Острова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 9 октября около 3 часов дня к пенсионерке в квартиру на улице Авиационной в городе Острове пришли неизвестные. Мужчина и женщина представились сотрудниками коммунальной службы, целью их визита была проверка вентиляции.

Женщина беседовала с хозяйкой квартиры, в то время как мужчина прошел по квартире. Когда лжекоммунальщики ушли, пожилая хозяйка заметила, что из шкафа пропали 6 тысяч рублей.

Полиция Острова разыскивает преступников: женщину 30-35 лет, роста 160 сантиметров, полного телосложения со светлыми волосами до плеч. Мужчина 30-35 лет, худощавый, роста 175-180 сантиметров.

Кроме того, в Пушкинских Горах 9 октября зарегистрирован сходный инцидент. После посещения преступников пенсионерка 1941 года рождения лишилась 90 тысяч рублей. Полиция предполагает, что воры в Острове и Пушкинских Горах – одни и те же люди.

Полиция просит оказать помощь следствию и обратиться по телефону (811-52) 36-112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU