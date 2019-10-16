Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-16T18:16:25+03:00

Пробка из цветного металла на стеклянном штофе с изображением Розы Тюдоров.

Археологический центр Псковской области назвал шесть находок у Поганкиных палат [Фото]

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Шесть удивительных артефактов нашли псковские археологи на раскопках у Поганкиных палат. «Комсомольская правда – Псков» узнала на официальном аккаунте Археологического центра Псковской области, о каких находках поведали специалисты.

- Уже давно не было новостей о раскопках у Поганкиных палат, поэтому хотим поделиться с вами некоторыми находками оттуда, - отмечают в Археологическом центре.

Археологи обнаружили у палат пробку от старинного дорогого спиртного, предмет выполнен из цветного металла, на стеклянном штофе изображена Роза Тюдоров.

Следующая интересная находка – перстень-печатка с романтической надписью. Археологи ищут человека, который сможет разобрать фразу, но пока пскович привел в комментариях сомнительное предположение: «ЕРО / ЮНОД / МТЕ / ПО». Перстень относится ко времени существования усадьбы еще до строительства палат.

Перстень-печатка с романтической надписью, XVI в.

Третий предмет специалисты пока не опознали. Но псковичи приходят на помощь и отмечают, что артефакт отдаленно напоминает современные садовые ножницы.

По мнению пользователей соцсетей, предмет неизвестного назначения похож на садовые ножницы.

Со времен усадьбы до нас дошел большой крест с изображением Распятия и Святых.

Крест с изображением Распятия и Святых.

Хуже других предметов сохранилась доспешная пластина 16 века.

Доспешная пластина, XVI в., из усадьбы.

Последний артефакт, о котором рассказали псковские археологи – печной изразец с изображением польского герба из дома Поганкиных.

Печной изразец с изображением польского герба из дома купца Поганкина.

КСТАТИ

Этим летом археологи подвели любопытные итоги раскопок в Псковской области, например, сотрудники Центра нашли драгоценный привозной кристалл граната и старинный набор для письма (подробнее…).

ИСТОЧНИК KP.RU