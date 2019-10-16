Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи
Шесть удивительных артефактов нашли псковские археологи на раскопках у Поганкиных палат. «Комсомольская правда – Псков» узнала на официальном аккаунте Археологического центра Псковской области, о каких находках поведали специалисты.
- Уже давно не было новостей о раскопках у Поганкиных палат, поэтому хотим поделиться с вами некоторыми находками оттуда, - отмечают в Археологическом центре.
Археологи обнаружили у палат пробку от старинного дорогого спиртного, предмет выполнен из цветного металла, на стеклянном штофе изображена Роза Тюдоров.
Следующая интересная находка – перстень-печатка с романтической надписью. Археологи ищут человека, который сможет разобрать фразу, но пока пскович привел в комментариях сомнительное предположение: «ЕРО / ЮНОД / МТЕ / ПО». Перстень относится ко времени существования усадьбы еще до строительства палат.
Перстень-печатка с романтической надписью, XVI в.
Третий предмет специалисты пока не опознали. Но псковичи приходят на помощь и отмечают, что артефакт отдаленно напоминает современные садовые ножницы.
По мнению пользователей соцсетей, предмет неизвестного назначения похож на садовые ножницы.
Со времен усадьбы до нас дошел большой крест с изображением Распятия и Святых.
Крест с изображением Распятия и Святых.
Хуже других предметов сохранилась доспешная пластина 16 века.
Доспешная пластина, XVI в., из усадьбы.
Последний артефакт, о котором рассказали псковские археологи – печной изразец с изображением польского герба из дома Поганкиных.
Печной изразец с изображением польского герба из дома купца Поганкина.
КСТАТИ
Этим летом археологи подвели любопытные итоги раскопок в Псковской области, например, сотрудники Центра нашли драгоценный привозной кристалл граната и старинный набор для письма (подробнее…).
ИСТОЧНИК KP.RU