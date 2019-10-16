2019-10-16T18:16:25+03:00
Звезды

Пробку от старинного спиртного и перстень с романтической надписью нашли псковские археологи

Археологический центр Псковской области назвал шесть находок у Поганкиных палат [Фото]
Алиса СОЛНЦЕВА
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Пробка из цветного металла на стеклянном штофе с изображением Розы Тюдоров.Пробка из цветного металла на стеклянном штофе с изображением Розы Тюдоров.
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Шесть удивительных артефактов нашли псковские археологи на раскопках у Поганкиных палат. «Комсомольская правда – Псков» узнала на официальном аккаунте Археологического центра Псковской области, о каких находках поведали специалисты.

- Уже давно не было новостей о раскопках у Поганкиных палат, поэтому хотим поделиться с вами некоторыми находками оттуда, - отмечают в Археологическом центре.

Археологи обнаружили у палат пробку от старинного дорогого спиртного, предмет выполнен из цветного металла, на стеклянном штофе изображена Роза Тюдоров.

Следующая интересная находка – перстень-печатка с романтической надписью. Археологи ищут человека, который сможет разобрать фразу, но пока пскович привел в комментариях сомнительное предположение: «ЕРО / ЮНОД / МТЕ / ПО». Перстень относится ко времени существования усадьбы еще до строительства палат.

Перстень-печатка с романтической надписью, XVI в.

Перстень-печатка с романтической надписью, XVI в.

Третий предмет специалисты пока не опознали. Но псковичи приходят на помощь и отмечают, что артефакт отдаленно напоминает современные садовые ножницы.

По мнению пользователей соцсетей, предмет неизвестного назначения похож на садовые ножницы.

По мнению пользователей соцсетей, предмет неизвестного назначения похож на садовые ножницы.

Со времен усадьбы до нас дошел большой крест с изображением Распятия и Святых.

Крест с изображением Распятия и Святых.

Крест с изображением Распятия и Святых.

Хуже других предметов сохранилась доспешная пластина 16 века.

Доспешная пластина, XVI в., из усадьбы.

Доспешная пластина, XVI в., из усадьбы.

Последний артефакт, о котором рассказали псковские археологи – печной изразец с изображением польского герба из дома Поганкиных.

Печной изразец с изображением польского герба из дома купца Поганкина.

Печной изразец с изображением польского герба из дома купца Поганкина.

КСТАТИ

Этим летом археологи подвели любопытные итоги раскопок в Псковской области, например, сотрудники Центра нашли драгоценный привозной кристалл граната и старинный набор для письма (подробнее…).

ИСТОЧНИК KP.RU

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