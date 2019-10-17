Имена героев-десантников у памятника «Купол» в Псковском районе выгравируют на гранитных плитах

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-17T12:41:30+03:00

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Имена героев-десантников 6-й роты у памятника «Купол» в Псковском районе выгравируют на гранитных плитах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, в преддверии юбилея подвига воинов в деревне Черёха началась реставрация монумента (ПОДРОБНЕЕ О ЗАТРАТАХ).

По словам руководителя Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, капремонт выполнит подрядная организация из Санкт-Пебербурга по проекту, разработанному институтом «Псковгражданпроект». Уже известно, что рабочим придётся демонтировать купол, стропы и фундамент парашюта, так как они утратили несущую способность.

ФОТО: пресс-службе администрации города Пскова. Монумент обновят к юбилейной дате подвига 6-й роты.

Памятник возведут что называется «с нуля»: зальют фундамент, изготовят стропы из чёрного металла и каркас купола из нержавеющей стали. Остальные элементы «Купола» воссоздадут в полном объёме. Такой подход, уверен подрядчик, позволит увеличить срок службы элементов памятника.

Работы должны завершить в срок до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU