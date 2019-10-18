С 1 ноября подорожает проезд в автобусе в населенных пунктах Псковской области
С 1 ноября проезд в автобусе подорожает в десяти населенных пунктах Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», изменения вызваны приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 9 октября 2019 года.
Со следующего месяца проезд в Дно, Опочке, Острове, Бежаницах, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Дедовичах, Стругах Красных будет стоить 22 рубля.
К примеру, стоимость проезда в Дедовичах сейчас составляет 20 рублей.
КСТАТИ
В Пскове цены на проезд в общественном транспорте остаются без изменений, зато активно перестраиваются маршруты в связи с ремонтными работами на дорогах.
Как едут автобусы № 19, 11, 8 и 8а читайте ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU