С 1 ноября подорожает проезд в автобусе в населенных пунктах Псковской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-18T11:02:57+03:00

С приказом комитета не поспоришь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость билета изменится в десяти городах и селах региона

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С 1 ноября проезд в автобусе подорожает в десяти населенных пунктах Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», изменения вызваны приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 9 октября 2019 года.

Со следующего месяца проезд в Дно, Опочке, Острове, Бежаницах, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Дедовичах, Стругах Красных будет стоить 22 рубля.

К примеру, стоимость проезда в Дедовичах сейчас составляет 20 рублей.

КСТАТИ

В Пскове цены на проезд в общественном транспорте остаются без изменений, зато активно перестраиваются маршруты в связи с ремонтными работами на дорогах.

Как едут автобусы № 19, 11, 8 и 8а читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU