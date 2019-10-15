Автобусы № 19, 11, 8 и 8а изменят схему движения в Пскове с 17 октября
С 17 октября до окончания дорожных работ перекроют перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
В связи с этим автобусы № 19 (с обеда), 11, 8 (с обеда) и 8а (с обеда) поедут от вокзала по улицам Бастионной и Гагарина с выездом на Октябрьский проспект со всеми остановками. В обратном направлении автобусы поедут от Летнего Сада по Октябрьскому проспекту со всеми остановками и далее – по улице Вокзальной.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства.
КСТАТИ
Сегодня, 15 октября, перекрыли участок улицы Волкова в связи с реконструкцией улицы Леона Поземского.
ИСТОЧНИК KP.RU