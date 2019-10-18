СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-18T15:55:18+03:00

В ходе визита он осмотрит экономическую зону «Моглино» и ГППО «Псковпассажиравтотранс»

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров впервые приехал в Псковскую область с рабочим визитом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 18 октября он осмотрел особую экономическую зону «Моглино» и ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Предполагается, что кроме этого Денис Мантуров оценит потенциал некоторых крупных промышленных предприятий региона. В рамках визита также пройдёт совещание по вопросам индивидуальной программы развития (на её реализацию регион уже получил 10 миллиардов рублей). Основная цель этой инициативы — рост доходов горожан и общего уровня жизни, а также спад безработицы.

КОНКРЕТНО

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Дениса Мантурова куратором региона. В связи с эти одна из задач визита — внесение корректив в собственный план развития Псковской области перед его защитой на государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU