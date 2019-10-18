2019-10-18T17:13:12+03:00
Общество

В рамках модернизации автопарка в Псковскую область закупят 70 автобусов

Денис Мантуров поддержал инициативы администрации региона, касающиеся развития предприятия
Егор ТИМОФЕЕВ
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Низкополых автобусов во Пскове станет больше.Низкополых автобусов во Пскове станет больше.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В рамках модернизации автотранспортного предприятия Псковской области ГППО «Псковпассажиравтотранс» закупят 70 новых автобусов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такую информацию озвучил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым 18 октября.

Глава Псковской области также отметил, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона совместно со специалистами Псковпассажиравтотранса следует указу президента страны и переводит общественный транспорт на газомоторное топливо. Под флагом этой же инициативы предполагается приобрести низкополые автобусы, удобные для поездок маломобильных граждан, и отремонтировать около семи автовокзалов и автостанций.

После прогулки по территории старейшего автотранспортного предприятия региона Денис Мантуров выразил готовность поддержать предложения Псковской области по совершенствованию его инфраструктуры.

- Давайте посмотрим все возможные варианты в рамках существующих программ, в том числе по программе льготного лизинга, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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